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çalışma saatleri 2019 | ?

Yurt içinde ve yurt dışına pek çok mağazası bulunan ünlü giyim firması özellikle dar ve orta gelirli ailelere hitap ediyor. Uygun fiyatlı ürünler ile alım gücünü kolaylaştıran DeFacto'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cadde ve 'de hizmet vermesinden dolayı çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Peki, ?

Giriş Tarihi: 1.6.2019 02:01
DeFacto çalışma saatleri 2019 | DeFacto saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ünlü giyim mağazası DeFacto ilk kez 2003 yılında şirket olarak kuruldu. 2004 yılında geldiği zaman ise ilk mağazalarını açtılar. Kısa sürede büyüyen DeFacto günümüzde Türkiye'de ve dünyada pek çok yerde mağazası bulunuyor. Özellikle dar ve orta gelirli aileler için biçilmiş kaftan durumunda olan mağaza 11 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye'nin giyim sektöründe önde gelenlerinden oldu. Hem AVM hem de cadde üzerinde mağazaları bulunmasından dolayı çalışma saatleri değişkenlik gösteren firmanın çalışma saatlerini sizler için hazırladık.

DEFACTO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Özellikle ülkemizde dar ve orta gelirli aileler tarafından çokca tercih edilen DeFacto'nun çalışma saateri hem AVM hem de cadde de hizmet vermesinden dolayı değişkenlik gösteriyor. Biz de bu yazımızda DeFacto'nun çalışma saatlerini hazırladık. DeFacto saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

DeFacto çalışma saatleri;

DeFacto hafta içi sabah saat 9.30'da çalışma başlayıp akşam 21.30'a kadar hizmet vermektedir. Ancak Türkiye'deki AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri sabah 10 ile akşam 10 arasında olduğundan dolayı AVM içindeki DeFacto mağazaları bu saat aralığında hizmet vermektedir.

DEFACTO HAKKINDA

2003 yılında kurulan ve 2004 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, 331 mağaza ile Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bugün 331 yurt içi, 105 yurt dışı mağazası ile sektöründe Türkiye'de ikinci en büyük şirket olarak yoluna devam etmektedir.

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DeFacto çalışma saatleri 2019 | DeFacto saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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