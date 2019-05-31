Canlı yayında görgü tanığından son dakika iddiası! Minik Ecrin'i kim öldürdü? Cinayet mi kaza mı?

1.5 yaşındaki Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın iddiasına göre muhtarlık seçimini kaybeden Muhammet Yahşi; "Özkan'a size öyle bir okuyup üfleyeceğim ki eviniz darma duman olacak dedi." Özkan'ın bu konuşmaları Müge Anlı'yı adeta çileden çıkardı. Canlı yayına telefonla katılan üvey baba Deniz Kurnaz da, kardeşine "Özkan başka ihtimal yok her şey ortada ya camdan düştü ya sen ezdin" diyerek seslendi. Köy sakini Muhammed Yahşi de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Özkan Kurnaz; Muhammed Yahşi bizim evimizi gözlüyor, bizim evimizdeki her şeyi görüyor, Ecrin'i kaçırmak için plan yapılması lazım bu planı o yapmış olabilir. ifadelerini kullandı.

Görgü tanığı Muhammed Bey; "Özkan'ın tarlaya 11:30'da gittim sözlerini de yalanlayarak Özkan tarlaya 13:30'da gitti" dedi. İşte görgü tanığının üvey amcayla ilgili son dakika iddiaları...