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Hayırlı Cumalar! En güzel en anlamlı resimli burada - ...

En güzel resimli ile ilgili en özgün ve en yeni içerikleri haberimizde bulabilirsiniz. En güzel ile uzaklarda yaşayan aile fertlerinizi, dostlarınızı, yakınlarınızı ve tüm inananları unutmadan hatırlayabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, mübarek Cuma gününde din kardeşlerini hatırlayan Müslüman aynı şekilde hatırlanacaktır. Bu hafta cuma günü aynı zamanda kadir gecesine denk geliyor, en güzel kısa ve uzun cuma mesajlarını burada bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:08
Hayırlı Cumalar! En güzel en anlamlı resimli cuma mesajları burada - Kısa ve uzun cuma sözleri...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli cuma mesajlarını bulabilirsiniz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma namazında camiler dolacak, eller semaya yükselecek dualar edilecek. İster WhatsApp ister Instagram ister Twitter isterseniz Facebook isterseniz de SMS yoluyla sevdikleriniz en anlamlı en yeni Cuma görsellerini gönderebilirsiniz. Dualarımızda Kurtuluş mücadelemizde şehit olan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da demokrasi için, bayrak için, vatan için mücadele veren şehit ve gazilerimizi, Güneydoğu gazilerimizi, şehitlerimizi unutmamalıyız. İşte en güzel resimli !

Ramazan ayının son Cuma gününün mübarek Kadir Gecesine denk geldiğini düşündüğümüzde içimize nurlar doluyor. Bu mübarek gecede ibadetlerimizi yerine getirmeli, namazlarımızı kılmalı ve sonsuz evrenin yaratıcısı yüce Allah'a bağlanmalıyız.

İŞTE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI (KISA VE UZUN CUMA SÖZLERİ)

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Hayırlı Cumalar! En güzel en anlamlı resimli cuma mesajları burada - Kısa ve uzun cuma sözleri...
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