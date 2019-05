Bayram dolayısıyla vatandaşların akıllarını kurcalayan en önemli sorulardan biri seyahat edeceklerinden dolayı ücretlerdir. Kimileri hava yolunu kullanırken kimileri de deniz ya da kara yolunu tercih edecek. Karayolları en çok trafiğ sıkışıklığına en sahipliği yapacakken havayolu veya denizyolunda ise trafik sıkıntısı olmayışı vatandaşı bu yönde bir yolculuk yapmaya itiyor. Kültürümüzün bir geleneği olan bayram ve memleket ziyaretleri sebebiyle yolcu sayısının iki katına çıkacağı ise kesin. Bu bağlamda en önemli araştırma konusu ise ücretler olacak. İşte trafik sıkıntısı olmadan yapılabilecek denizyolu ulaşımının en çok tercih edilen feribotlarından Eskihisar Topçular feribot ücretleri ne kadar? Gebze Yalova feribotu fiyatı ne kadar?

GEBZE-YALOVA FERİBOT SEFERLERİ

Gebze Eskihisar – Yalova Topçular hattı arasında İDO ve Negmar firması tarafından düzenlenen seferler çok sayıda arabalı feribot ile gerçekleşmektedir. İstanbul ve Kocaeli tarafında ikamet edenlerin Yalova'ya geçmek istemeleri halinde en çok bu hattı kullanmaktadır. Ayrıca Bursa ve çevre illerde ikamet edenlerin de İstanbul ve Kocaeli'ne ulaşmak için yine bu hattı kullandıkları bilinmektedir. 80 araç kapasiteli arabalı feribotlar günün 24 saati Gebze-Yalova arası ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Bu hattaki arabalı feribot tarife ücretleri diğer hatlara göre daha ekonomik ve uygundur. Pendik – Yalova arabalı feribotlarının yoğun olması halinde veya hava muhalefeti nedeniyle seferlerin iptal edilmesi durumunda Gebze (Eskihisar) – Yalova (Topçular) hattına yönelebilirsiniz. Pendik – Gebze arası yaklaşık 15 dakika sürmektedir. D-100 karayolu üzerinden Eskihisar sapağına girmeniz halinde tabelaları takip ederek arabalı feribota ulaşabilirsiniz.

GEBZE (ESKİHİSAR) – YALOVA (TOPÇULAR) FERİBOT SEFERLERİ SAATLERİ

Gebze-Yalova arasında İDO ve Negmar firmalarına ait arabalı feribotlar 7/24 sefer düzenlemektedir. Tehlikeli madde taşıyan araçlar haricinde tüm araçlar bu hat üzerinden Yalova'ya ulaşabilmektedir. Merkeze uzak olması nedeniyle yaya yolcular bu hattı pek fazla kullanmamaktadır. Özellikle yaz aylarında Armutlu, Çınarcık gibi tatil beldelerine ulaşmak isteyenler Gebze (Eskihisar) – Yalova (Topçular) hattını tercih etmektedir.

GEBZE (ESKİHİSAR) - YALOVA FERİBOT SEFERLERİ ÜCRETLERİ

Bu hatta düzenlenen feribot seferlerinde online bilet uygulaması her iki firmada da bulunmaktadır. Hattın yoğunluğu nedeniyle bu uygulama kullanılmamaktadır. Feribotların ücret tarifeleri diğer hatlara göre gayet uygundur. Üstelik gidiş-dönüş bileti alınması halinde fiyatlar daha da eklonomik hale gelmektedir. Bu hatta çalışan her iki firmada da yolcu ücreti 3TL'dir. İDO firmasından İstanbul (Akbil) kartları ile de seyahat gerçekleştirilebilmektedir. Topçular feribot iskelesinde de İstanbul (Akbil) kartları geçerli olmaktadır.



Gebze (Eskihisar) -Yalova hattında dinamik fiyat tarifesi yerine sabit fiyat uygulanmaktadır. 2018 yılı feribot tarife ücretleri;



• Otomobil : 55 TL | Gidiş Dönüş : 100 TL

• Engelli Otomobil : 55 TL | Gidiş Dönüş : 100 TL



• Jip : 55 TL | Gidiş Dönüş : 100 TL

• Minibüs : 55 TL | Gidiş Dönüş : 100 TL

• Kamyonet : 65 TL | Gidiş Dönüş : 120 TL

• Motosiklet : 20 TL | Gidiş Dönüş : 35 TL

• Otobüs : 105 TL | Gidiş Dönüş : 200 TL



İdo ve Negmar feribot ücretleri hemen hemen aynıdır. Her iki firmada gidiş-dönüş bileti kampanyası uygulamaktadır. Ancak gidiş-dönüş kampanyası aynı gün içinde geçerli olmaktadır. 1 gün sonraya kalınması halinde gidiş-dönüş bileti hakkı yanmakta ve yeniden bilet alınması gerekmektedir.