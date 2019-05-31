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Günün hangi saatinde tüketilmelidir?

bazı insanların hayatındaki vazgeçilmezlerden biridir. Özellikle sabahları uyanır uyanmaz aç karnına kahve içen kişiler ile ilgili uzmanlar uyarıda bulunuyorlar. Genellikle çalışan kişiler hemen her gün en az bir kere olmak üzere yapıyorlar. Peki, kahve tüketiminde vücudun biyolojik saatleri olduğunu biliyor muydunuz? Günün hangi saatinde kahve tüketilmelidir? Sorusunun yanıtını Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 21:29
Günün hangi saatinde kahve tüketilmelidir?

Kahve tüketiminde saatlerin ne kadar önemi olduğu konusunda birçok kişi fikir sahibi değil. Ancak uzmanların uyarıları kahvelerin belli saatler içerisinde tüketilmesi yönünde. Öyle ki sabah uyanır uyanmaz kahve içerek ayılmaya çalışan kişiler aslında ayılmıyor. Üstüne gün içinde daha çok kahve tüketmek için kendilerine zemin hazırlıyorlar. Bu sebepten dolayı uzmanlar konuyla ilgili uyarılarını art arda yapıyorlar. Günün hangi saatlerinde kahve tüketimi yapılmalı?

Günün hangi saatinde kahve tüketilmelidir?

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi kahve tüketiminde de aşırıya kaçılması vücut için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu sebepten dolayı kahve tüketimini olabildiğince aza indirgeyebilmek vücutta oluşacak olumsuzlukların önüne geçmede yardımcı olur. Sabah uyanır uyanmaz kahve içerek ayıldığını sanan kişiler ise uzmanlara göre büyük hata yapıyorlar. Sabah saat 8'de uyanan biri için uzmanların tavsiye ettiği kahve tüketme saati 9 oluyor. Uyandıktan hemen sonra kahve tüketimi kişinin ayılmasını sağlamadığı da uzmanlar tarafından belirtiliyor.

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Günün hangi saatinde kahve tüketilmelidir?
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