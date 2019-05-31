Haşlanmış yumurtanın faydaları nelerdir?

Yumurta insan sağlığı açısından oldukça önemli bir besindir. Birçok kişi yumurtanın faydalarını bilmiyor ancak yumurta tüketimi küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar her birey tarafından yapılmalıdır. İçerisinde bulundurduğu A,B, D ve E vitaminleri insan sağlığı açısından oldukça önemlidir ve yumurta da bu vitaminler oldukça fazla bulunmaktadır. Aşırıya kaçılmadığı sürece yumurta tüketimi her gün yapılması gereken eylemlerdendir. Özellikle kemik erimesi kısmında da büyük bir fonksiyonu oynayan yumurta spor yapanlara da diyetisyenler tarafından sıklıkla önerilmektedir. Türk insanı olarak diğer medeniyetlerden farklı olarak kahvaltıya önem veren bir toplumuz. Kahvaltının olmazsa olmazlarından biri ise kuşkusuz yumurtadır. Yumurta tüketimi ile ilgili uzmanlarda sıklıkla uyarılarda bulunuyor. Biz de bu yazımızda sizlere yumurtanın faydalarını hazırladık. İşte birçok kişinin bilmediği yumurtanın faydaları…

Yumurtanın faydaları nelerdir?

Spor yapan bireylere sıklıkla önerilen yumurta kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.

Kalp sağlığı gibi problemlerin önüne geçilmesinde yardımcı olur.

İçerisinde bulundurduğu demir sayesinde vücudun demir ihtiyacını karşılar.

Tokluk hissiyatı verir. Bu durum özellikle diyet yapan kişilerde acıkmama kısmı oldukça önemli olduğundan lazımdır.

Meme kanserine karşı oldukça etkili bir silahtır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

-İltihaba karşı etkilidir,

-Doğal bir temizleyicidir,

-Tümöre neden olan etkenlere karşı koruyucudur,

-Enerji verir,

-Katarakt hastalığı oluşmasını önler,

-Kilo vermeyi kolaylaştırır.