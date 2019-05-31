Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs Diyanet ile İstanbul Cuma namazı vakti 2019

bugün saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs ile İstanbul Cuma namazı vakti 2019

Ramazan ayının son günlerini yaşarken, İslâm alemi için mübarek kabul edilen Cuma gününe girmenin huzurunu ve mutluluğu içerisindeyiz. 'da yaşayan milyonlarca vatandaş da bir yandan bu anlamlı günün heyecanını paylaşırken bir taraftan ise İstanbul saati konusunda araştırmalarını yapıyor. Peki, 31 Mayıs İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tarafından açıklanan bilgiler ile 31 Mayıs İstanbul Cuma namazı vakti...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:19
İstanbul cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs Diyanet ile İstanbul Cuma namazı vakti 2019

Müslüman alemi için oldukça önem arz eden Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu bu hafta da yaşıyoruz. Ramazan ayının son Cuma gününde de namaz vakti hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunluk kazandı. Mübarek Cuma sabahına uyanan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, İstanbul cuma namazı saati kaçta kılınacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ 31 MAYIS

Edeceğimiz dualarımızda vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, coğrafya ayırt etmeksizin destan yazan Mehmetçiği, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan memleket sevdalılarını da unutmamalıyız.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 31 Mayıs 2019 İstanbul cuma namazı saati bilgisine ulaşabilir, Diyanet'in bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs Diyanet ile İstanbul Cuma namazı vakti 2019
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN