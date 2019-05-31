İstanbul cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs Diyanet ile İstanbul Cuma namazı vakti 2019

Müslüman alemi için oldukça önem arz eden Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu bu hafta da yaşıyoruz. Ramazan ayının son Cuma gününde de namaz vakti hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunluk kazandı. Mübarek Cuma sabahına uyanan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, İstanbul cuma namazı saati kaçta kılınacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ 31 MAYIS

Edeceğimiz dualarımızda vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, coğrafya ayırt etmeksizin destan yazan Mehmetçiği, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan memleket sevdalılarını da unutmamalıyız.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 31 Mayıs 2019 İstanbul cuma namazı saati bilgisine ulaşabilir, Diyanet'in bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.