İstanbul İzmir Bursa yeni otoban yol ücretleri ne kadar? İşte yeni otoban fiyatları!

Tatile çıkacaklar, yeni otoban yol ücretlerini öğrenmek istiyor. Bayram tatilinde İstanbul İzmir Bursa yeni otoban yolunu kullanacaklar için ücret tarifeleri belli oldu. Hem trafiğe takılmamak hem de yolu uzatmadan yeni otobanı kullanmak isteyenler İstanbul İzmir Bursa illerinin yol ücretlerini araştırıyor. İstanbul'dan Türkiye'nin güney bölgelerine otobüs biletleri tükendi. Tükenmesine tükendi ancak bayram öncesi yollardaki otoban fiyatları da merak edildi. İşte yeni güzergahlarla otoyol ücretlendirme tarifeleri sizlerle…

İSTANBUL, İZMİR, BURSA YENİ OTOBAN YOL ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul İzmir otoyol projesinin detayları belli oldu. Buna göre otoyol projesi kapsamında Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhsar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılması ile otoyol ücretlendirme tarifeleri belli oldu.