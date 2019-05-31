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İstanbul İzmir Bursa ne kadar? İşte yeni otoban fiyatları!

İstanbul İzmir Bursa Bayram öncesinde vatandaşlar tarafından merak edildi. Uzun yola çıkacaklar 2019 yeni otoban yol ücret tariflerini öğrenmek istiyor. Ailecek tatile çıkacaklar trafik sıkıntısı çekmemek için erkenden yola çıkmak istiyorlar. Bunun üzerine en kısa yol güzergahını ve İstanbul İzmir Bursa yeni otoban ücretlerini araştırmaya başladı. Bayramı öncesi yola çıkacaklar ve yeni otobanı kullanacak sürücüler haberimizin devamında İstanbul İzmir Bursa otoban yol ücretlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 31.5.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:27
İstanbul İzmir Bursa yeni otoban yol ücretleri ne kadar? İşte yeni otoban fiyatları!

Tatile çıkacaklar, yeni otoban yol ücretlerini öğrenmek istiyor. Bayram tatilinde İstanbul İzmir Bursa yeni otoban yolunu kullanacaklar için ücret tarifeleri belli oldu. Hem trafiğe takılmamak hem de yolu uzatmadan yeni otobanı kullanmak isteyenler İstanbul İzmir Bursa illerinin yol ücretlerini araştırıyor. İstanbul'dan Türkiye'nin güney bölgelerine otobüs biletleri tükendi. Tükenmesine tükendi ancak bayram öncesi yollardaki otoban fiyatları da merak edildi. İşte yeni güzergahlarla otoyol ücretlendirme tarifeleri sizlerle…

İSTANBUL, İZMİR, BURSA YENİ OTOBAN YOL ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul İzmir otoyol projesinin detayları belli oldu. Buna göre otoyol projesi kapsamında Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhsar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılması ile otoyol ücretlendirme tarifeleri belli oldu.

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İstanbul İzmir Bursa yeni otoban yol ücretleri ne kadar? İşte yeni otoban fiyatları!
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