İstanbul'da "drone"lu bayram trafiği denetimi

Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs ve 9 Haziran tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılacak olan, helikopter destekli şehirlerarası yollarda drone denetimi ve trafik uygulaması Çamlıca gişelerinde başladı.

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren ve emniyet şeridi kullanan sürücülerin tespiti yapıldı.