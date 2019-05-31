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mesajları ve sözleri 2019 burada! Resimli Mübarek Kadir Gecesi kutlama mesajları ve Hayırlı Cuma mesajları yayınlandı!

İslam âlemi büyük sevinç ile karşıladığı on bir ayın sultanını yine hüzünlü bir şekilde uğurlayacak. Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar ’ni de heyecanla bekliyor. 31 Mayıs Cuma günü camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bugünü en verimli şekilde geçirmek isteyenler gece boyu ibadet yapacaklar. 2019 ile de özellikle sosyal medyadan bugünün anlamı ve önemi belirtilecek. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa, uzun, dua dolu ve anlamlı ve sözleri burada! Hayırlı Kandiller dileklerinizi iletebileceğiniz en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte 2019 Kadir Gecesi, Kandil mesajları ve Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 31.5.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 08:04
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2019 burada! Resimli Mübarek Kadir Gecesi kutlama mesajları ve Hayırlı Cuma mesajları yayınlandı!

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen , 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek. Bugünün anlamı ve önemi her zaman olduğu gibi sosyal medyadan ile belirtilecek. Sevdiklerine, büyüklerine iyi kandiller dileklerini iletmek isteyen kişiler en güzel ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirler. 2019 Resimli kısa, uzun ve en güncel görseller ile sabah.com.tr'de. Siz de Kadir Gecesi, Kandil mesajları seçerek bugünü unutmayın. İşte Kadir Gecesi mesajları ve Cuma mesajı!

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ 2019

Ramazan ayının içerisinde kutladığımız Kadir Gecesi, dini günler takvimine göre bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Gündüz Cuma namazı akşamı ile teravih namazı ile geçirilecek bu önemli geceye özel kandil mesajları sizler için derledik.

CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Gecesi için özenle seçilmiş resimli seçenekleri ve daha fazlasını görmek için ilerleyiniz…

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Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2019 burada! Resimli Mübarek Kadir Gecesi kutlama mesajları ve Hayırlı Cuma mesajları yayınlandı!
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