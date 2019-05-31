Kadir Gecesi 2019 ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir? Bugün Kandil mi?

Müslüman alemi tarafından heyecanla beklenen bir gün daha geldi çattı. Kadir Gecesi ne zaman, Diyanet 2019 takviminde Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre 2019 Kadir Gecesi tarihi açıklanmıştı. Bu özel ve anlam dolu gecede vatandaşlar bol bol dualar edip, ibadetlerini gerçekleştirecek. Kadir Gecesi'nde allah edilen duaları kabul eder, ibadetlere kat kat sevap verir, af dileyenleri affeder. On bir ayın sultanı Ramazan ayının içerisinde yer alan Kadir Gecesi ne zaman hangi tarihe denk geliyor? Haberimizin ayrıntılarında Kadir Gecesi önemi ve tarihiyle alakalı detaylara erişebilirsiniz…

KADİR GECESİ 2019 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Gerek İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den gerek ise İslam Peygamberi olan son peygamber Hz. Muhammed'in sünnet ve hadislerinden görüleceği üzere Kadir Gecesi çok önemli bir gecedir.

İşte 2019 Kadir Gecesi tarihi;