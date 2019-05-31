Kahve Dünyası çalışma saatleri | Kahve Dünyası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kahve dünyası Türkiye ve dünyada birçok şubesi bulunan ve geleneksel kahveleri bireylerin hizmetine sunan bir kahve firmasıdır. 2004 yılında ilk mağazasını açan ve günümüzde 160'dan fazla mağazası bulunan Kahve Dünyası, kahve severlerin en çok tercih ettiği kahve firmaları arasında bulunuyor. Kahve Dünyasının çalışma saatleri ise bireyler tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu yazımızda Kahve Dünyası çalışma saatlerini hazırladık.

KAHVE DÜNYASI ÇALIŞMA SAATLERİ | KAHVE DÜNYASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kahve Dünyası hem AVM içlerinde hem de bireysel mağazaları bulunan bir firma olmasından dolayı çalışma saatleri değişkenlik göstermektedir. Kahve dünyası AVM içlerinde sabah saat 10 ile akşam saat 10 arasında hizmet vermektedir. Normal çalışma saatleri ise bazı bölgelerde değişkenlik gösterirken, genel olarak 07:30-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

KAHVE DÜNYASI NE ZAMAN KURULDU?

1992 yılında kurulan Altınmarka Grubu'nun, 2004 yılında İstanbul Eminönü'nde açtığı ilk mağazasıyla birlikte Türkiye'nin 34'ten fazla şehrine ulaşan Kahve Dünyası, ilk yurt dışı mağazasını 2011 yılında Londra, Piccadilly Circus'ta açtı. Kahve Dünyası bugün Türkiye, İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da yer alan 180'den fazla mağaza ile toplam 450'den fazla noktada müşterilerine hizmet veriyor.