Kaynananın fırlattığı diş fırçası silah sayıldı

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Şanlıurfa'nınSiverek ilçesinde kayınvalidenin tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası "silah" sayılarak, sanık "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırıldı. H.Ç., kocası C.Ç.'den şiddet gördüğü, kayınvalidesi S.B.'nin (58) de "diş fırçası" fırlatıp kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. "Basit yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olduğu davada H.Ç.'nin eşi C.Ç.'ye 112 gün hapis karşılığı para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yerel mahkemenin kayınvalide S.B. için verdiği beraat kararına ise müşteki avukatı itirazda bulundu. Üst mahkemenin kararıyla kayınvalide yeniden yargılandı ve "diş fırçası" "silah" sayılarak S.B'ye "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezası verdi. Hapis, 2 bin 240 lira para cezasına çevrildi kayınvalidenin sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı. S.B.'nin avukatı da kararı bir üst mahkemeye taşıdı