LÖSEV’den çocuklara helikopterle İstanbul turu

BUGÜN NELER OLDU

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), çocuklara helikopterle İstanbul turu yaptırdı. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik için, çocuklar Ayazağa'daki helikopter pistine geldi. Buradaki hangarı gezen çocuklara, helikopterler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Kaan Air helikopterine binen çocuklar, İstanbul Boğazı, köprüler, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, Sultanahmet ve Süleymaniye Camisi, Ayasofya ve Kapalıçarşı'nın da aralarında olduğu kentin tarihi, turistik ve doğal mekanlarını havadan görme imkanı buldu. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, çocukların her zaman gökyüzünde uçmak istediğini, bu hayali gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Uçmak bir çocuğun en büyük hayallerinden ve dileklerinden birisidir. Çünkü biz çocuklarımıza 'Siz lösemi canavarını yok edebilirsiniz, sizler süper güçleri olan kahramanlarımız olarak isterseniz uçabilirsiniz bile.' diyoruz. Bu nedenle gördüğünüz üzere bugün sadece helikopterle uçmayacağız, lösemi canavarını bir kez daha 1-0 mağlup edeceğiz. Bu önemli gezi 18. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası gibi önemli bir haftada, lösemili çocuklarımıza büyük moral aşılayacak ve güç kazandıracak. Bu çocukların hepsi bizim hayatımız, çocuklarımız."