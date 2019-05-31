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çalışma saatleri 2019 | MACFit şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Spor salonları zincirleri arasında özellikle son dönemde oldukça popüler olan ve genellikle uygun fiyatlara müşterilerine spor yapma imkanı sunan çalışma saatleri bireyler tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını hazırladık. MACFit şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Giriş Tarihi: 31.5.2019 21:37
MACFit çalışma saatleri 2019 | MACFit şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Ülkemizde spor salonuna gitme kültürü son yıllarda oldukça artmaya başladı. Spor işletmeleri akıllara gelince de MACFit bu işletmeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son dönemde Türkiye genelinde oldukça yaygınlaşan MACFit müşterilerine uygun fiyatlara spor yapma imkanı tanıyor. MACFit çalışma saatleri ise bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu yazımızda MACFit çalışma saatlerini, saat kaçta açılıp kaçta kapandığı sorularının yanıtını hazırladık.

MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | MACFİT ŞUBELERİ HANGİ SAATLER ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR?

MACFit çalışma saatleri sabah 07.00 ile 23.00 arasında hizmet vermektedir. Sadece Pazar günleri sabah saat 8'de açılmaktadır. Pazar günleri kapanış saati ise 21.00'dır. MACFit bayramların genellikle ilk 2 günü kapalı olmakla birlikte, diğer dini olmayan resmi tatillerde hizmet vermektedir.

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MACFit çalışma saatleri 2019 | MACFit şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?
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