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çalışma saatleri 2019 | Marmaray saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ülkemizde son dönemde yapılmış olan en büyük ulaşım projelerinden olan ve ’da trafik yoğunluğunu oldukça azaltan , ulaşım kısmında ise büyük bir rahatlık sağladı. Özellikle Üsküdar, Sirkeci arasındaki mesafeyi 5 dakikaya indiren Marmaray çalışma saatleri ulaşımı kullanmak isteyen bireyler tarafından merak ediliyor. Marmaray çalışma saatlerini bu yazımızda sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 21:39
Marmaray çalışma saatleri 2019 | Marmaray saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marmaray son yıllarda İstanbul üzerindeki en büyük projelerinden birisi olmakla birlikte ulaşım anlamında şehri çok rahatlatmıştır. Marmaray hattında 3'ü yer altından geçen 5 tane hat bulunmaktadır. İstanbul'un ulaşımına büyük bir yardımcı araç olan ve Üsküdar Sirkeci arasındaki mesafeyi 5 dakikaya kadar düşüren Marmaray çalışma saatlerini sizler için hazırladık

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | MARMARAY SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Marmaray çalışma saatleri kullanmak isteyen bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. Diğer metrolarda olduğu gibi Marmaray'ın çalışma saatleri sabah saat 06.00'da başlayıp gece 00.00'da sonlanmaktadır.

Marmaray çalışma saatleri 2019

Kazlıçeşme – Ayrılık Çeşmesi: 06:00 – 00:00

Ayrılık Çeşmesi – Kazlıçeşme: 06:00 – 00:00

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Marmaray çalışma saatleri 2019 | Marmaray saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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