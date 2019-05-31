Mekân sahibi terör estirdi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beşiktaş'ta içerisinde farklı konseptte eğlence mekânlarının yer aldığı "Meydan Beşiktaş" adlı işyerinin Sahibi Şahin Şeker'in 10 Nisan akşamı çalışanları darp etmesi büyük tepki topladı. Buradaki mekânlardan biri olan Dorock XL'de bilet gişesinde görevli Gaye Akıl saldırıya uğradıkları görüntüleri Twitter'da paylaşıp destek istedi. Görüntüler bir anda binlerce kişi tarafından yayılarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntülerde, Şahin Şeker'in bir çalışanı tokatladıktan sonra Gaye Akıl'a saldırdığı ve hakaret ettiği açıkça görülüyor. Hızını alamayan Şeker dışarıdaki görevliyi de tokatlıyor. Saldırının mağduru 49 yaşındaki Gaye Akıl, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Meydan Beşiktaş'ın mal sahibi Şahin Şeker'i tanımıyorum. İçeri girdiği zaman, 'Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız, neden ayağa kalkmıyorsunuz' diye bağırmaya başladı. Önce yanımdaki arkadaşım Enver'e tokat attı. Ardından beni dövmeye başladı. 'Özür dileriz. Çalışıyorduk. Sizi göremedim' dedim. Gözü dönmüş şekilde dövmeye, hakaret etmeye başladı. Saçımı tutup beni duvara çarptı, tekme attı. İterek dışarıya attı. Kimse gözü dönmüş bu adamın elinden beni almak için gelmedi. Seyirci gibi izlediler bu vahşet görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Ben çocukları, torunları olan ekmeğini kazanmak için çalışan bir insanım. Bu yapılanı içime sindiremiyorum." Olayın ardından dün Şahin ikinci kez gözaltına alındı. Şeker'in, polisteki ifadesinde, "Psikolojik olarak sıkıntılıydım. Biraz rahatsızlığım vardı. Olay günü kendimi kaybettim. Bir anlık bir durumdu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Şeker gazetecilerin "Neden çalışanlarınızı darp ettiniz?" sorusuna ise "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Şeker Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "haftada bir gün evine en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.