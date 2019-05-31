MNG Kargo takibi nasıl yapılır? Kargom Nerede? Kargo takip sorgulama

MNG Kargo gönderi takip numarası ile 'kargom nerede' sorunuzun yanıtına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kargo takip numarası ile sorgulama yaparak kargonuzu adım adım takip edebilirsiniz. MNG Kargo takibi işlemleri için izleyeceğiniz adımları bu başlık altında sizler için derledik. 3000 kara taşıma aracı ile hizmet veren MNG Kargo ile gönderi takibi yapmak için ayrıntıları inceleyiniz.

MNG KARGO HAKKINDA BİLGİLER

(Aşağıdaki bilgiler ilgili kurumun resmi internet sitesinden alınmıştır ve hiçbir değişiklik yapılmamıştır.)

2003 yılında kurulan MNG Kargo 800'den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 6500'ü kendi bünyesinde, 3500'ü ise acentelerinde olmak üzere 10000'e yakın çalışanı, 3000 kara taşıma aracı ile hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran Türkiye'nin lider kargo şirketlerindendir.

Sektörde ilk Teknolojik Aktarma Merkezlerine sahip kargo şirketi olan MNG Kargo, bu teknoloji sayesinde saatte 65 bin kargoyu yüksek hızda ayrıştırıp, el değmeden hatasız olarak hat araçlarına yükleyerek, hasarsız teslimat sağlamaktadır.

2000 yılından bu yana Türkiye'ye 5 milyar dolardan fazla yatırım getirmeyi başaran Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve başta Haydar Sancak ile Suat Sancak olmak üzere, Sancak Ailesi 2017 yılında MNG Kargo'yu satın almıştır.

Türkiye'de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile ülkemiz taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandırmış olan MNG Kargo güçlenen sermaye yapısıyla teknolojik yatırımlarına devam etmektedir.