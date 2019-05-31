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geçiş ücretleri ne kadar? Osmangazi Köprüsü fiyatları...

Köprü ve otoyol geçişlerinde bayram öncesi geçiş ücretleri merak edildi. İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate indirme çalışmaları kapasında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyol çalışmalarının en önemli projelerinden biri de şüphesiz Osmangazi Köprüsü veya diğer adıyla İzmit Körfez Köprüsüdür. Uzun yolculuk yapacaklar için ve araç sınıflarına haberimizde yer verdik. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 31.5.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:54
Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? Osmangazi Köprüsü fiyatları...

Köprü geçişleriyle yol süreleri de kısalıyor. Vatandaşlar Bayram öncesi Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin fiyatlarını merak ediyor. Trafiği azaltan ve sürücülere oldukça kolaylık sağlayan Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine haberimizde değindik. Haberimizin devamında Osmangazi köprü ücret tarifelerine erişebilirsiniz.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ve araç sınıfları haberimizin devamında yer alıyor;

Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılda 103,05 TL oldu. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de belli oldu. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL'ye yükseltildi.

  • 1. sınıf araç ? 103,05
  • ?2. sınıf araç 164,85
  • ?3. sınıf araç 195,75?
  • ?4. sınıf araç 259,65
  • ?5. sınıf araç 327,65
  • ?6. sınıf araç 72,15?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA;

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

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Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? Osmangazi Köprüsü fiyatları...
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