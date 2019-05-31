Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü tarihi…

Sevgililer günü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özel kabul edilen ve insanların birbirlerine sevgilerini gösterdiği günlerden bir tanesidir. Sevgililer günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat tarihinde kutlanmaktadır. Kökeni oldukça eskiye dayanan bu özel günde milyonlarca kişi birbirlerine hediye alarak sevdiği kişiyi mutlu etmeye çalışacaktır. İşte sevgililer günü tarihi ve bu özel günün çıkış hikâyesi…

SEVGLİLER GÜNÜ NE ZAMAN? SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer gününün çıkışı oldukça eskiye dayanmaktadır. 14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

14 Şubat 2020 sevgililer günü hangi tarihe denk geliyor?

14 Şubat 2020'de sevgililer günü Cuma gününe denk geliyor.

14 Şubat 2021: Pazar

14 Şubat 2022: Pazartesi

14 Şubat 2023: Salı

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NASIL HEDİYE ALINMALIDIR?

Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.