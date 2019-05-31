Starbucks çalışma saatleri! Starbucks kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Dünyada ve Türkiye'de oldukça meşhur olan ve dışarda kahve içme denilince ilk akla gelen Starbucks 1971 yılında Jerry Bladwin ve 2 arkadaşı tarafından açıldı. Özellikle ülkemizde de oldukça fazla tercih edilen Starbucks'ın çalışma saatleri bireyler tarafından merak konusu oluyor. Biz de Sabah.com.tr olarak özel olarak derlediğimiz içeriğimizde Starbucks çalışma saatlerini sizler için hazırladık.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ! STARBUCKS KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Starbucks çalışma saatleri bölgelerden bölgelerde şubeden şubeye değişiklik gösteriyor. Global olarak Starbucks sabah saat 07.30 ile 23.00 arasında değişiklik göstermektedir. Ancak AVM içlerindeki Starbuckslar saat sabah 10.00'da açılıp akşam 10.00'da kapanıyor. Ayrıca bayramlarda ve özel günlerde de açık olan kahve zinciri haftanın 7 günü birçok firmasıyla hizmet veriyor.

STARBUCKS NASIL KURULDU?

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois'de açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 22.519 mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.