Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 30 Mayıs Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta büyük ikramiyenin devretmesi ile Süper Loto sonuçları için daha da artmıştı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

30 MAYIS MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...