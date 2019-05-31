Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazında hangi dualar okunur?

Müslüman aleminin en iyi ve en verimli şekilde ibadetini gösterdiği Ramazan ayının bitimine sayılı günler kaldı. Ramazan ayının bitimiyle gelecek olan bayram sevinçle karşılanacakken teravih namazı da akıllarda yer etmeye başladı. Ramazan ayını dolu dolu geçiren Müslüman alemi için şimdilerde en beklenen şey teravih namazı olacak. Özellikle gençler teravih namazının nasıl kılındığına dair araştırmaları fazlaca yapıyor. Bu bağlamda camilerin dolup taşacağı bu önemli ve mübarek gün için geri sayım başladı. İşte teravih namazı ile ilgili tüm detaylar..

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.