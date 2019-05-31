Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl ve nereden alınır? İşte TCDD Turistik Doğu Ekspresi sefer saatleri

Milyonlarca vatandaş tarafından Turistik Doğu Ekspresi biletleri yoğun talep görüyor. Bunun üzerine internetten 'Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır, sefer saatleri kaç aralığındadır?' merak edildi. Her gün binlerce yolcu ağırlayacak olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı. Bu heyecanı yaşamak isteyenler ise Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Araştırmasına başladı. İşte detaylar…

Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan Kars'a doğru ilk seferine çıktı. Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayan trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. İşte Turistik Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler…