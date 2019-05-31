Ukrayna Lviv’de gezilecek yerler neresidir?

Yurt dışında kısa süreli tatil planı yapan bireyler vize problemiyle uğraşmak istemedikleri için Türkiye ile arasında vize olmayan ülkelere sıcak bakıyorlar. Bu ülkelerin başında ise Ukrayna geliyor. Lviv kenti ise Ukrayna'nın adeta Avrupası konumunda. Bunun başlıca sebepleri arasında ise özellikle sınır bölgesinde yer alması ve Polonya'ya yakın olmasından kaynaklanıyor. Ufak bir şehir olan Lviv'e yolunuz düşerse etraflıca bir gezinti yapsanız daha 2-3 gün içinde tüm şehri gezebilirsiniz. Şehrin sokakları ise her daim ışıl ışıl ve yapılacak bir şey bulabiliyorsunuz. Bu yazımızda sizlere Lviv'de kesin görmeniz gereken yerleri listeledik.

LVİV'E GİDİLİNCE KESİNLİKLE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Yolunuz Lviv'e düşerse kesinlikle görmeniz gereken yerleri sizler için derledik.

Rynok Meydanı

Lviv'in merkez noktası diyebileceğimiz Rynok Meydanı özellikle akşam saatlerine kadar cıvıl cıvıl ve sokak müzisyenleri tarafından eğlencenin yaşandığı bir yerdir. Oturup bir şeyler içebileceğiniz kafeler veya hediyelik eşya satıcıları bu bölgede bulabilirsiniz.

Lviv Operası

Lviv şehrinin her tarafında heykeller ve sanatla ilgili bir şeyler bulmanız mümkün. Demiştik ya bu küçük şehir Ukrayna'dan bağımsız tam bir Avrupa şehri gibi. Lviv'e yolunuz düşerse Lviv operasına uğramayı kesinlikle unutmayın.

Yüksek Kale

Lviv'in ünlü yüksek kalesine çıktığınız zaman bütün şehir ayaklarınızın altında olacak. Kalenin tepesioldukça kalabalık olup sürekli bir turist akın olmakta. Burada şehri arkanıza alıp güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Lychakiv Mezarlığı

Lviv ünlü mezarlığı olan Lychakiv mezarlığı normal mezarlıkların aksine oldukça farklı bir atmosfere sahip. Buraya giderek açık hava heykel sergilerini görmeyi unutmayın