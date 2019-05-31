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geçiş ücretleri 2019 ne kadar? güncel geçiş fiyatı

İstanbullular Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer uzun süreli resmi tatilleri fırsat bilerek memleketlerine veya tatile gitmek için yollara koyuluyorlar. Şüphesiz ki yol tercihlerinde en büyük etken köprü trafiği... geçiş ücretleri de bu neden tatil dönemlerinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? İşte köprüsü güncel geçiş ücretleri...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 22:33
Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri 2019 ne kadar? YSS güncel geçiş fiyatı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul trafiğini atlatmak için önemli bir seçenek olarak İstanbulluların karşısına çıkıyor. Özellikler bayramlarda İstanbul'dan çıkmayı düşünen vatandaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretlerini araştırıyorlar. sabah.com.tr olarak 2019 Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş fiyatını sizler için araştırdık. Haberimizde güncel geçiş ücretlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınmıştır. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 geçiş ücretleri...

ARAÇ SINIFI ?? YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)?
1 ? 19,15
?2 ? 25,50
?3 ? 47,35
?4 ? 120,20
?5 ? 149,55
?6 ? ? 13,40

Fiyatlara KDV dahildir.

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Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri 2019 ne kadar? YSS güncel geçiş fiyatı
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