Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri 2019 ne kadar? YSS güncel geçiş fiyatı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul trafiğini atlatmak için önemli bir seçenek olarak İstanbulluların karşısına çıkıyor. Özellikler bayramlarda İstanbul'dan çıkmayı düşünen vatandaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretlerini araştırıyorlar. sabah.com.tr olarak 2019 Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş fiyatını sizler için araştırdık. Haberimizde güncel geçiş ücretlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınmıştır. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 geçiş ücretleri...

ARAÇ SINIFI ?? YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)? 1 ? 19,15 ?2 ? 25,50 ?3 ? 47,35 ?4 ? 120,20 ?5 ? 149,55 ?6 ? ? 13,40

Fiyatlara KDV dahildir.