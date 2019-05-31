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takibi nasıl yapılır? Kargom Nerede? Kargo takip sorgulama

'nin ilk kargo şirketi olarak kurulmuştur. Binlerce çalışanı ile uzun yıllardır hizmet vermektedir. ile gönderi takibi yapmak isteyen vatandaşlar ‘kargom nerede’ sorusunun cevabını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirler. Yurtiçi Kargo gönderi takip işlemleri için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Kargo takip numarası ile sorgulama yapmak için detayları inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 12:33
Yurtiçi Kargo takibi nasıl yapılır? Kargom Nerede? Kargo takip sorgulama

Yurtiçi Kargo gönderi takip numarası ile 'kargom nerede' sorunuzun yanıtına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kargo takip numarası ile sorgulama yaparak kargonuzu adım adım takip edebilirsiniz. Yurtiçi Kargo takibi işlemleri için izleyeceğiniz adımları bu başlık altında sizler için derledik.

YURT İÇİ KARGO GÖNDERİ TAKİP NASIL YAPILIR?

Yurt içi ve yurt dışı kargo ve gönderi takibi için tıklayın. Karşınıza gelen pencerede gönderi kodunuzu girerek kargonuzun son durumunu takip edebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO HAKKINDA BİLGİLER

(Aşağıdaki bilgiler ilgili kurumun resmi internet sitesinden alınmıştır ve hiçbir değişiklik yapılmamıştır.)
17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 880'den fazla şubesi, 15.000'den fazla çalışanı ve 4000'in üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet sunan Yurtiçi Kargo, 2003 yılından bu yana Avrupa'nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 220'den fazla noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.

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Yurtiçi Kargo takibi nasıl yapılır? Kargom Nerede? Kargo takip sorgulama
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