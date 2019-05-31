Zor soruya muhteşem cevap

Soruyu Tuğrul Bey'den alıp günümüze getirerek cevaplayan İnanç, yüzyıllardır sürekliliğin devam ettiğini vurguladı.

İnanç Türk Dili ve Edebiyatı bölümü son sınıfta okuyan bir öğrencinin "iki ay sonra okul bitecek Allah bilir edebiyat öğretmeni olacağım. Fakat Nabi'yi sizden duydum. Dört yıldır Türk Dili ve Edebiyatı okuyorum adından başka bir şey bilmiyorum, ben kötü bir talebe olduğumu biliyorum ama Nabi gibi bir şairi tanıtmayan eğitim sistemi veya sosyal yapı nasıl gelişti nasıl olabilir?" şeklinde soru sorduğunu belirtti.

Hayati İnanç'tan muhteşem cevap

İnanç soru soran gence "Çankaya Köşkü'nde şu an kim var. Kaçıncı başkan? şeklinde soru sorduğunu "11" cevabı alınca şöyle devam etti, "11 diyorsun ya o sebeple Nabi'yi anlayan okumuş olmaz olmayacak. Yanlış. Doğru cevap, 74... Tuğrul Bey 1, Alparslan 2, Melihşah 3, Ertuğrul Gazi 27, 36 Osmanlı padişahı eder 63. 11 reisi cumhur 74, şimdi oldu 75. Sen bu zinciri neresinden kopardın... Hocam rejim... Merhum Fatih İstanbul'u fethettiğinde rejim değişmedi mi? Yavuz Mısır'ı fethedince... Senin gözden kaçırdığın değişmeyen şeyler. Rejimden daha derinde olan temel unsurlar. Vatan, millet, devlet, din ve dil değişmedi bin yıldır. Bunu görmezden gelip son rejim değişikliğine odaklanıp 11. Cumhurbaşkanımızla idare olunuyoruz dersen Nabi senin mensup olduğun iklimin dışında kalacağı için öğrenmen mümkün değil, bence lazım da değil. En büyük öksüzlük köksüzlük diyor ya Yahya Kemal, öksüzlükten köksüzlükten en son bahsedilecek coğrafya burası."