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Balıkçı ağına dolanan balina kıyıya vurdu

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Balıkçı ağına dolanan balina kıyıya vurdu
İSKOÇYA'NIN Caithness bölgesinde balıkçı ağına dolanmış ölü bir kambur balina karaya vurdu. Thurso Koyu'nda avlanan bir balıkçı, sahilde ölü bir balina buldu. Beş hafta içinde İskoç sularında ağa dolanmış şekilde ölen bu dördüncü balina vakası, İskoç Deniz Hayvanları Aktarımı Programı'na bildirildi. Aralarında veterinerin de bulunduğu bir araştırma ekibi, yapacakları otopsi sonucunda balinanın ölüm nedenini belirleyecek. 19 Mayıs'ta da ağlara dolanmış şekilde bulunan bir minke balina tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. DIŞ HABERLER
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Balıkçı ağına dolanan balina kıyıya vurdu
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