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Bayram tatili kalabalığı: Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi!

9 günlük için yola koyulan tatilciler ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarla birlikte - Ankara arasındaki Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Her bayram gidişi ve dönüşü trafiğin yaşandığı TEM Otoyolu'nda yine araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 12:37
Bayram tatili kalabalığı: TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi!

Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün mesai saatinden sonra yola çıkınca TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu arttı. Dün gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durma noktasına geldi.

İstanbul'dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde sıkışan trafikte adım adım ilerleyeme çalışıyor. Araçların trafikte zorla ilerlediği anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıkışan trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor.

Bayram trafiği havadan görüntülendi, araçlar zaman zaman durma noktasına geldi!

Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi düşünülüyor.

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Bayram tatili kalabalığı: TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi!
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