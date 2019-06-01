Bayram tatiline çıkan sürücülere 'melek' ve 'şeytan' kostümlü uyarı
DÜZCE'de amatör tiyatrocu olan iki genç, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte hazırladıkları 'melek' ve 'şeytan' köstümü ile sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı. Melek kostümlü tiyatrocu, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan kostümlü tiyatrocu ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizler taşıdı.
Giriş Tarihi: 1.6.2019 14:02
Düzce'de amatör tiyatrocu olan İsa Gülaçtı ve Şevvalnur Him, 9 günlük bayram tatili için yola çıkanların trafik kurallarına uyması için D-100 Karayolu üzerinde farkındalık çalışması yaptı.