Bayramda hangi yollar kapalı? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttırıldı ve Bayram trafiği dün akşam itibariyle yoğunluğu başladı. Vatandaşlar bayram tatilinde trafik ve otoyollar ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Tatil planlarını aylar öncesinde yapanlar sabah saatlerinden itibaren bayramda hangi yollar kapalı, trafiğe açık köprüler hangileri merak ediyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nın başladığı hafta sonu gerçekleşen verilere göre yol durumunu ve yolculuk sürelerindeki artışları belirlendi. Peki bayramda ücretsiz geçişler hangi köprü ve otoyolları kapsıyor? Haberimizin devamında bayram trafiğinin yoğun olduğu yollar yer alıyor…