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? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Ramazan Bayramı trafiği bugün itibariyle başladı. 9 günlük bayram tatili haberiyle yazlık yerlere yolculuk başladı. Tatilde köprü ve yol trafiğine takılmak istemeyenler bayramda hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor. Belediyeler sıkıntısı yaşanmaması için önceden önlem aldı. Bu bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı merak edildi. Edinilen son bilgiye göre İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Peki bayramda trafiği yoğun yollar hangileri? Hangi yollar ücretsiz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 10:44
Bayramda hangi yollar kapalı? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttırıldı ve dün akşam itibariyle yoğunluğu başladı. Vatandaşlar bayram tatilinde trafik ve otoyollar ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Tatil planlarını aylar öncesinde yapanlar sabah saatlerinden itibaren , trafiğe açık köprüler hangileri merak ediyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nın başladığı hafta sonu gerçekleşen verilere göre yol durumunu ve yolculuk sürelerindeki artışları belirlendi. Peki bayramda ücretsiz geçişler hangi köprü ve otoyolları kapsıyor? Haberimizin devamında bayram trafiğinin yoğun olduğu yollar yer alıyor…

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Bayramda hangi yollar kapalı? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi olacak?
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