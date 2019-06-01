Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti

BUGÜN NELER OLDU

atv'nin reyting rekorlarını alt üst eden dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", çok heyecanlı bir bölümle sezon finali yaptı. Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı, başlıca rollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Vahide Perçim'in paylaştığı dizinin sezon finaline "aşk" damga vurdu. Züleyha'yı iffetsizlikle suçlayan Demir'i bu kez Hünkar Hanım bile desteklemedi. Üstelik çılgına dönüp, Yılmaz'a silah çekmesine, kendini öldürmeye kalkmasına hiç değmedi! Demir, aslında çocuk sahibi olabileceğini öğrendi! O şimdi Züleyha'ya daha da fazla aşık. Peki Züleyha? Demir'e "Yılmaz'ın bebeğini bile bile kendisiyle evlenerek fedakârlık yapmadığını, Yılmaz kendisinden nefret ederek de olsa yaşayabilsin diye "evlenerek" asıl fedakârlığı kendisinin yaptığını söyleyen Züleyha, yeni bir hayata başladı. Önce Demir ile odasını ayırdı, sonra da hayatının en zor kararlarından birini daha vererek, bebeğini aldırmak için mi doktora gitti? Bu sorunun cevabı, yeni sezonun ilk bölümünde ortaya çıkacak.Nikâhında gülümseyerek "evet" derken bile, Müjgân'a haksızlık edip etmediğini düşünen Yılmaz, hayatının en acı gerçeklerinden ilkini öğrendi! Nikâhının sabahında, tam da şüphelerinden sıyrılmışken, Züleyha'nın kendisini de yazdığı ilk mektubu okudu. Tamamı okunamasa da artık Züleyha'nın O'nun hayatını kurtarmak için Demir ile evlendiğini biliyor. Şimdi kalbi hangi aşk için atacak? Bulutların üzerinde gezerek yeni hayatına adım atan Müjgan'a en büyük düğün hediyesini de Yılmaz verdi. Müjgan'ın anne ve babası da düğünde yerlerini aldı! Her fırsatta büyük bir aile özlemini dile getiren Fekeli, nihayet muradına erdi. Hünkar Hanım, herkesin hayatında yeni bir sayfa açacak bu düğüne adeta barış elçisi olarak katıldı. Çukurova'da bir dönem, pek çok soru ile geride kaldı. Yılmaz şimdi kalbinde ve yuvasında Müjgan, aklında Züleyha'nın mektubu ne yapacak? Demir, Züleyha'ya kendini affettirip baba olmanın tadına varabilecek mi? Tüm bu aşkların hikâyesi yeni yayın döneminde tüm heyecanıyla devam edecek.