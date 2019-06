Diplomalarını at üstünde aldılar

BUGÜN NELER OLDU

ATATÜRK Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nun yaklaşık 600 mezunu için atlı diploma töreni düzenlendi. At Biniciliği ve Antrenörlüğü Bölümü'ne ait alandaki törende dönem birincileri diplomalarını at üzerinde aldı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, "Burada hem öğrencilerimizi yetiştiriyoruz hem de isteyenlere ata binmeyi öğretiyoruz. Ayrıca Hipoterapi Merkezi'yle de otistik ve down sendromlu çocuklara terapi uyguluyoruz. Bu yılki törende istedik ki hem yeni bölümü hem de merkezin lansmanını da yapalım" dedi. At üstünde diploma alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Kaya ise bir öğrencincinin belgesini ata binerek verdi. DHA