Doktorlara müjde

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite-etkinliği artırma ve 2023 hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalara önemli bir adım daha ekledi. Bakanlık yayınlanan yeni yönetmelikte sağlık kuruluşlarının kalitesini artırmayı hedeflerken, uzman hekim kadrolarından uzun vadeli etkin yararlanmanın da önünü açtı. Yeni düzenlemeyle artık yaş haddinden emekli olan doktorlar isterlerse bulundukları kamuözel hastanelerde ana dallarda da çalışabilecek. Özel hastaneler il içi veya il dışında tek çatıda faaliyet gösterebilecek.