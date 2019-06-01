Emekli intibak yasası ne oldu? Emekli intibak yasası son durum 2019!

Emekli vatandaşlar için intibak yasasındaki son gelişmeler büyük önem taşıyor. Pek çok emekli intibak yasasındaki gelişmeleri öğrenmek için Emekli intibak yasası son durum 2019! Konularını detaylı olarak öğrenmek, merakını gidermek istiyor. İntibak yasasında yapılacak herhangi bir düzenlemeyle SSK ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emekli maaşlarında zam yapılmış olacak.İşte Emekli intibak yasası ne zaman çıkıyor? Emekli intibak yasası son durum 2019! Konularına ilişkin tüm detaylar…

İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?