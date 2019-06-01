Güneşten koruyucu krem kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 30 mu 50 faktör mü alalım?

Güneş kremi çeşitli bileşenleri bir araya getirerek güneşin zararlı ışınlarının (genel adıyla UVR) cildinize ulaşmasını önleyen koruyucu ürünlerdir. Bu zararlı ışınlardan UVA güneş yanıklarına ve kırışıklık ve renk değişimi gibi cilt problemlerine neden olurken, UVB güneş yanıklarının oluşmasına sebebiyet verir ve cilt kanserine davetiye çıkarır. Bundan dolayı güneşten koruyu krem kullanmak ve bu kremleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik. Güneş koruyucuları krem kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler ve 30 mu 50 faktör mü alalım? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirisiniz. İşte detaylar...

Günlük hayatta daha çok "koruma faktörü" olarak bilinen SPF, UVB ışınlarına karşı güneş kreminin ne oranda koruma sağlayacağını gösteren bir ölçüdür. Örnek vermek gerekirse, eğer siz normalde 10 dakika güneşte kalmanızın ardından yanmaya başlıyorsanız,15 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmanız ideal olarak güneşin altında yanmadan 150 dakika kalmanıza olanak sağlayacaktır. Bu elbette cilt tipine, güneş ışınlarının yoğunluğuna ve kullanılan güneş kreminin miktarına da bağlı yaklaşık bir tahmindir.

30 FAKTÖR MÜ YOKSA 50 FAKTÖR MÜ ALINMALI?

Peki çok yüksek koruma faktörü daha iyi koruma anlamına mı gelir? Her ne kadar 30 koruma faktörlü bir ürünün yerine 60 ya da 75 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmak kulağa daha mantıklı bir tercihmiş gibi gelse de, durum aslında tam olarak öyle göründüğü gibi değildir. 15 koruma faktörlü bir güneş kreminin UVB ışınlarının %93'ünü, 30 koruma faktörlünün %97'sini, 50 koruma faktörlünün ise %98'ini önlediğini görürüz. Bu da aslında başka bir ifadeyle 15 koruma faktörlü bir ürünün 100 fotondan 7'sinin, 30 koruma faktörlü bir ürünün ise 3'ünün geçmesine izin verdiği anlamına gelir.

Özetle 75 ya da 100 koruma faktörlü güneş kremleri 30 koruma faktörlü ürünlerden çok daha fazla koruma sağlıyormuş gibi bir izlenim yaratsa da, oran anlamında oldukça düşük farklılıklar ortaya koyarlar. Koruma faktörüne ilişkin aklınızın bir köşesinde tutmanız gereken en önemli ayrıntı, derecesi her ne kadar yüksek olursa olsun hiçbir güneş kreminin yeniden uygulanmadığı sürece iki saatten fazla bir süre için etkisini sürdürmeyeceğidir.

KİMLER GÜNEŞ KREMİ KULLANMALIDIR?

Altı aydan daha büyük olan herkes için güneş kremleri yalnızca sahile ya da havuz kenarına güneşlenmeye giderken değil, güneş ışınlarına maruz kalınan her an için oldukça önemli ve gereklidir. İç mekanlarda çalışanlar dahi, özellikle de cam kenarında oturuyorlarsa gün boyunca belirli aralıklarla ultraviyole ışınların etkisi altında bulunurlar. Camlar genel olarak UVB ışınlarına engel olsalar da UVA ışınları konusunda bu filtrelemeyi sağlamazlar.

NE ÇEŞİT GÜNEŞ KREMİ KULLANMALIYIM?

Kullanmanız gereken güneş kremi öngördüğünüz güneş ışınına maruz kalma yoğunluğuyla yakından ilişkili olsa da, genel olarak hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu güneş kremleri kullanmanız faydalı olacaktır.

GÜNEŞ KREMİNİ NASIL KULLANMALIYIM?

Doğru güneş kremi seçimi konusu her ne kadar oldukça önemli olsa da, günlük ve düzenli olarak kullanmadığınızda cildinizi korumak anlamında pek yardımı olmayacaktır. Bu anlamda güneş kremi kullanırken şu adımları takip edebilirsiniz:

Güneş kremini güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın. Tüm vücudunuzu kaplamak için yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı güneş kremi kullanın ve bu konuda gerekli miktardan daha azını kullanmamaya özen gösterin.

Kulak uçları, ayaklar ve bacak arkaları gibi vücudunuzun gözden kaçırılması muhtemel bölgelerini unutmayın. Dudaklarınızda da güneş yanığı oluşabileceğinden UV korumalı dudak kremi kullanın ve bu uygulamayı düzenli olarak tekrarlayın.

Cilt üzerindeki dayanıklılık süresine bağlı kalmaksızın güneş kremini vücudunuza en azından 2 saatte bir uygulayın ve sıklıkla terliyorsanız ya da ıslanıyorsanız bu süreyi daha kısa tutun.

Güneş kreminin üzerindeki son kullanım tarihine dikkat edin. Bu tip ürünler zaman içerisinde etkililiğini kaybederler.

Yalnızca sıcak ve güneşli olduğunda değil, gün içerisinde dışarıda olduğunuz her an güneş kremi kullanın. Bulutlu bir günde dahi %80'e kadar yeryüzüne ulaşabilen zararlı ultraviyole ışınların cildinize tüm kapalı hava koşullarına rağmen zarar vermesi mümkündür.