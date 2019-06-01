Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Jane ve Gölge’ye doğumgünü sürprizi

ve ’ye doğumgünü sürprizi

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Jane ve Gölge’ye doğumgünü sürprizi
KOCAELI'NIN Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan şempanze kardeşlerden 4 yaşına giren Gölge ile 2 yaşına giren Jane'nin doğum günü kutlandı. Balon ve konfetilerle süslenen açık kafese çıkan şempanzeler Gölge ile Jane, hem biberonla süt içti hem de balonlarla oynadı. Gölge ile Jane, kendileri için özel hazırlanan, sevdikleri meyvelerden oluşan pastayı yedi. Daha sonra hediye kutularını da açan Gölge ve Jane kardeşler, neşeli ve hareketli tavırlarıyla dikkati çekti. Veteriner Hekim Hilal Akbaş, Jane ve Gölge'yi ilgi ve sevgiyle büyüterek bugünlere getirdiklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jane ve Gölge’ye doğumgünü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN