Jane ve Gölge’ye doğumgünü sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

KOCAELI'NIN Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan şempanze kardeşlerden 4 yaşına giren Gölge ile 2 yaşına giren Jane'nin doğum günü kutlandı. Balon ve konfetilerle süslenen açık kafese çıkan şempanzeler Gölge ile Jane, hem biberonla süt içti hem de balonlarla oynadı. Gölge ile Jane, kendileri için özel hazırlanan, sevdikleri meyvelerden oluşan pastayı yedi. Daha sonra hediye kutularını da açan Gölge ve Jane kardeşler, neşeli ve hareketli tavırlarıyla dikkati çekti. Veteriner Hekim Hilal Akbaş, Jane ve Gölge'yi ilgi ve sevgiyle büyüterek bugünlere getirdiklerini söyledi.