Kadına şiddetin böylesi!

Adana'daki korkunç olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. (34) ve Mehmet K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., iddiaya göre, Hacer K.'ye yönetimindeki hafif ticari araçla çarptı. Ardından aracından inen Mehmet K., eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Ardından Hacer K.'yi apar topar aracına bindirip hastaneye götüren Mehmet K. polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Hacer K.'nin sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu, durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kütahya'da da Zeki K. (49) birlikte yaşadığı Fatma Yılmaz'ı (45) boğduktan sonra polis merkezine gidip teslim oldu. İstanbul Sultangazi'de ise bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Kadının, nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikâyetçi olmadığı taksiye binip uzaklaştığı kaydedildi. Olay kameraya yansıdı.

Silahla yaralayıp, otomobille çarptığı karısını hastaneye götürdü!