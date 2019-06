Kanserli ben nasıl anlaşılır? Ağrı yapar mı ve nasıl tedavi edilir?

Çoğumuz farkında değiliz fakat benler cilt kanserinin habercisi olabilir. İngiliz bilim adamları, cilt kanseri riskinin ben sayısıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Kolunda 11'den fazla ben bulunan kişilerde cilt kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu ileri sürüldü. Kanserli ben nasıl anlaşılır ve Ağrı yapar mı nasıl tedavi edilir? İşte tüm detaylar…

"British Journal of Dermatology" dergisinde yayımlanan çalışma, vücudunda 100'den fazla ben olan kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin normalden beş kat fazla olduğunu ortaya çıkardı.

King's College London araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaya 3 bin ikiz katıldı.

Araştırmacılar, ikiz kadınları 8 yıl boyunca gözleyerek cilt tipleri, çilleri ve benleriyle ilgili bilgi topladı. Bilgiler, cilt kanserinin bir türü olan melanom teşhisi konulan 400 erkek ve kadından elde edilen veriyle karşılaştırıldı.

Sağ koldaki benlerin sayısının vücuttaki bütün benlerin göstergesi olduğunu ortaya çıkaran araştırmacılar, cilt kanseri riskinin hastanın sahip olduğu ben sayısıyla bağlantılı olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol ise çok fazla beni bulunan kişilerin deri tümörüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Akyol, vücutta basit, doğumsal veya sonradan ortaya çıkan benler olabileceğini belirtti. Benlerin bazılarının zamanla kendiliğinden kaybolabileceğini veya vücutta sonradan ben çıkabileceğini ifade eden Akyol, bunun doğal bir süreç olduğunu aktardı.

Her insanın vücudundaki benleri düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Akyol, çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinde, küçük, saplı görünümde olan ve halk arasında "et beni" olarak isimlendirilen tümörlerin zararsız olduğunu, bunların çok basit bir cerrahi müdahaleyle ortadan kaldırılabileceğini ancak her benin bu kadar masum olmadığını kaydetti.

Akyol, özellikle benlerin şeklinin bazı ipuçları verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hekim olmayan insanlar bile benlerini kontrol ederek, bunu değerlendirebilme şansına sahiptir. Örneğin ben asimetrik bir görüntü arz ediyorsa kötüye işaret demektir. Yine benin kenarları kıvrıntılı veya düzensiz görünümdeyse olumsuz bir durum söz konusudur"

"Benin rengi homojense yani sadece tek renk hakimiyeti varsa sorun olmayabilir ama kahverengi, siyah, kırmızı gibi birden fazla renk oluşmaya başlamışsa büyüklüğü de 6 milimetrenin üzerindeyse tümör gelişimi açısından riskli benler olarak düşünülmelidir"

"Düzenli aralıklarla vücuttaki ben değişiklikleri kontrol edilip, bu saydığımız değişikliklerden de şüphe duyuluyorsa mutlaka bir dermatoloğa başvurulmalıdır. Sağlıklı insanlarımıza düşen görev, kendi kendilerine kanser tanısı koymak değil, benleriyle ilgili şüpheli durumun aydınlığa kavuşturulması için dermatoloğa başvurmaktır. Çünkü yukarıdaki değişikliklerin gerçekten var olduğu durumlarda bile tam bir tanı için hekim muayenesi şarttır."

El ve yüz gibi güneşe açık alanların yanı sıra genital bölgedeki benler açısından da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akyol, "Çok sayıda beni bulunan kişilerde, bu benlerden herhangi birinin, 'melanom' adı verilen deri tümörü yönünde gelişim gösterme riski yüksektir. Çok fazla bene sahip olmak düzenli bir tıbbi takibi gerektirir" diye konuştu.

Prof. Dr. Melih Akyol, vücutta giysilerin kapatmadığı bölgelerdeki benlerin güneş ışığından korunması gerektiğini, uzun süre güneş ışığına maruz kalan ve benlerde olumsuz yönde değişim gösterme riskinin artacağını söyledi.

Bazı ailelerde benlerin genetik olarak kanser geliştirmeye yatkın olduğuna da dikkati çeken Akyol, böyle genetik yatkınlığı bulunan aile fertlerinde "atipik" benlerden, "melanom" adı verilen kanser gelişme riskinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.