Kepek nedir ve nasıl oluşur? Kepek kabusundan kurtulmanın yolları?

Saçta kepek sorunu, saç derisinin soyulup, dökülmesinin oluşturduğu bir durumdur. Çok ciddi bir saç sorunu olmasa da, kim omzuna beyaz beyaz, toz gibi parçaların düşmesini, devamlı saç derisinin kaşınmasını ister ki? Eğer siz de kepek sorunu yaşıyorsanız, kepek ve kepek şampuanı hakkındaki her şeyi haberimizin devamında öğrenebilirsiniz!

SAÇTA KEPEK NEDEN OLUŞUR?

Saç derimizin en üst tabakası aslında devamlı soyulma halindedir çünkü tabaka sürekli kendini yeniler. Yani herkeste kepek vardır. Ancak bu noktada söz konusu olan küçük veya büyük parçalardır. Eğer omzunun üstünde devamlı beyaz toz parçaları görüyorsan kepek sorunundan mustaripsin demektir.

Kepek sorununu ortaya çıkartabilecek bazı nedenler vardır:

1.SEBOREİK DERMATİT

Seboreik dermatit rahatsızlığı olanlar da kepek sorunuyla sık sık karşılaşırlar çünkü bu deri hastalığı kulağın arkası, kaşlar, burnun kenarlarını etkilediği gibi, saç derisini de etkiler. Bunun sonucunda da saç derisi hassaslaşır, tahriş olur ve fazladan deri hücreleri üretmeye başlar. Üretilen fazla hücreler ölüp dökülerek de kepek sorununu ortaya çıkartırlar.

2.SAÇI YETERİNCE TARAMAMAK

Saçlarını düzenli şekilde taramayanlar, kepek sorunu konusunda risk altındadırlar çünkü dökülen saç derisi tarakla birlikte temizlenmez ve direkt olarak saçlara yapışır.

3.DÜŞEN SICAKLIKLAR

Genelde kış aylarında, düşen sıcaklıklar nedeniyle kepek sorunu kendini göstermeye başlar. Aynı cildimiz gibi soğuk havadan dolayı saç derimiz de kuru ve dökülmeye başlar. Bu nedenle saç derinin ısısını sabit tutabilmek için mümkün olduğunca şapka, bere takmanı öneririz.

4.YETERLİ ŞAMPUANLAMAMAK

Eğer saçlarını yeterince şampuanlamıyor ya da düzenli yıkamıyorsan, saç derin üzerindeki yağlar ve deri hücreleri birikir. Biriktikçe de bu kalıntılar kepeğe neden olur.

5.BAZI HASTALIKLAR

Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi ile alakalı rahatsızlıklar da kepeğe neden olabilir.

6.BESLENME DÜZENİ

B vitamini, Çinko içeren besinler düzenli şekilde tüketilmediğinde de kepeğe davetiye çıkartabilirsin.

7.STRES

Duygusal ya da fiziksel olması fark etmez, stres altında da kepek gibi saç sorunları ortaya çıkabilir.

Kepeğe karşı çözüm

Kepek tedavisi söz konusu olduğunda yaş ve kepeğin şiddeti faktörleri göz önünde bulundurulmalı. Bu faktörler göz önünde bulundurulduktan sonra da bir dermatoloğa danışılıp, nasıl tedavi edileceğini öğrenebilirsin. Ancak tedaviye destek olmak için aşağıdaki önerilerimizi de dikkate alabilirsin.

-Doğru şampuan kullan: Eğer inatçı, tekrarlayan ve şiddetli bir kepek sorunu yaşıyorsan, saç derisindeki sebum dengesini sağlayan, kalıcı kepeği yok etmek için yoğun ve mikro soyucu etkisi olan şampuanları kullanmalısın. Ayrıca kaşıntıyı engellemek için Vitamin PP içermesine de önem göstermelisin.

-Parabenden uzak dur: Saç derinin kuru olmasından dolayı kepek sorunu yaşıyorsan, Selenyum içeren, paraben içermeyen şampuanları kullanmanı öneririz.

-Bakım yağı kullan: Saç derisindeki kuruluğu önlemek için, doktoruna danışarak, saç derine çiçek yağları içeren saç bakım yağlarıyla masaj yapabilirsin. Bu sayede saç derinin nemlenmesini ve beslenmesini sağlayabilirsin.

-Isıdan uzak dur: Saç derini kurutup, tahriş olmasına neden olacak fön makinesi, düzleştirici ve maşa gibi aletleri bu dönemde kullanmamalısın.

Şekillendiricileri dozunda kullan

Şekillendirici jöleler, macunlar, spreyler… Saç şekillendiriciler çok işe yarıyorlar ama aşırı ve çok miktarda kullanmak saç derinde birikmelereneden olabilir. Bunun da sana geri dönüşü kepek şeklinde olabilir. Bu yüzden, şekillendiricileri az miktarda ve çok sık kullanmamanı öneririz.