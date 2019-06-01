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Maskeleri çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar

MAGAZİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019
Maskeleri çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar
İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavileri tamamlanan kanser hastası çocuklar, "Kan Ordusu Kanser Derneği" tarafından düzenlenen programda maskelerini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen gecede tedavisi tamamlanan çocuklar, dernek gönüllüleriyle beraber konukları kapıda karşıladı. Gelirinin kanser tedavisi gören hasta çocuklara harcandığı konserde sanatçılar Bora Duran sahne aldı. Kanser tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan çocuklar, "Sana Doğru" şarkısında Duran'a yaptıkları danslarla sahnede eşlik etti.
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Maskeleri çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar
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