Mideyi rahatlatan yiyecek ve içecekler hangileri? İşte detaylar…

Midesi rahatsızlanan her insan ilaç kullanmak istemeyebilir. İşte tam da böyle düşünen okurlarımız için ilaç kullanmadan tamamen doğal besinlerle nasıl mide rahatlatılacağına ilişkin bir haber hazırladık. Mide rahatsızlığı çekenlerin mideyi rahatlatan yiyecek ve içecekler hangileri? sorularının zihinlerinde yankılandığını duyar gibiyiz. Mideyi rahatlatan yiyecek ve içecekler hangileri? sorularına aradığınız yanıtları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Mideyi rahatlatan yiyecek ve içecekler hangileri? sorularının yanıtları…

MİDEYİ RAHATLATAN YİYECEK VE İÇECEKLER HANGİLERİ?

BÖĞÜRTLENLİ YOĞURT

Her ne kadar ilk etapta iştah açıcı bir fikir gibi gelmese de metabolizmanızı harekete geçirmek için ertesi gün kahvaltı etmek şart. Ancak kahvaltıyı hafif tutmak, midenizi de rahatlatacaktır. Bunun en kolay ve mucizevi yöntemlerinden biri yoğurt yemek. Kahvaltınızı renklendirmek için böğürtlen güzel bir seçenek olabilir. Yoğurt, içeriğindeki faydalı laktobasil bakterileri sayesinde dengenizi korumanıza yardımcı olurken, şekerli gıdalar ve alkol ile tetiklenen bağırsak iltihabının azalmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY

Sabah hafif bir enerji yüklemesine ihtiyacınız varsa, bir yudum yeşil çay size yardımcı olacaktır. Özellikle demleyerek hazırlanan yeşil çay antioksidan bakımından zengin içeriğiyle, toksinlerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcıdır. Bir gün önce tatlı ve alkol kontrolünü kaybettiğinizi düşünüyorsanız, yeşil çayın kan şekeri seviyesini stabilize etmede rol aldığını gösteren pek çok araştırmanın mevcut olduğunu söylemek mümkün.

SU

Kafein içeren diğer içeceklerin yanı sıra gün boyunca su içmenin önemini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Vücudun nem ihtiyacını karşılama özellikle aşırı tüketimin olduğu geceden sonra oldukça önem taşıyor. Su, toksinlerin atılmasında, sindirime yardımcı olmada ve gaz kaynaklı mide şişkinliklerinde en önemli silahınız olmalı.

SEBZELİ-YUMURTALI OMLET

Yüksek proteinli yumurta, toksini alkolden (asetaldehit) parçalayan imano asit içerir. Ispanak ve domates gibi lif bakımından zengin sebzeler de şişkinliğin ve sindirim zorluğunun idrar yoluyla ortadan kaldırılmasına izin verir. Yağlı gıdalar, gıdanın geçişini ince bağırsağa doğru yavaşlattığından omletinizde peyniri ve pastırmayı atlayın. Çünkü bunlar da yine şiykinlik, gaz ve kramp sıkışmasına yol açabilen yiyeceklerdir.

ZENCEFİL YA DA NANE ÇAYI

Rahatsız edici şişkinlik, ağrılı mide krampı ve şiiddetli hazımsızlık yaşıyorsanız, zencefil veya nane çayı bu şikayetlerinize en iyi çözüm olacaktır. Bu iki yatıştırıcı çay, hem antispazmatik hem de sindirim sisteminizdeki kasları rahatlatmaya yardımcı etki gösterir. Böylelikle gazın daha kolay geçmesine izin vererek keskin bıçak ağrılarını engeller. Ayrıca kafein içermiyor olmaları da vücudun su alımına olumlu katkı sağlar.

MUZ

Gerçekten alkolü fazla kaçırmışsanız, muz, hindistancevizi ve patateste bulunan potasyum mineraline de kaybetmişsiniz demektir. Bu nedenle vücudunuzun kaybettiklerini geri yüklemek zorundasınız.

GREYFURT, PORTAKAL, ŞEFTALİ YA DA AHUDUDU…

Siz de su içmekte zorlananlar grubundaysanız, bu meyveler size hem şeker komasından çıkmanızda yardımcı olur hem de vitamin ve mineralleri yeniden depolama görevi görür.