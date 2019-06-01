Pırlantacı Gamze Ceylan'ı öldüren iş adamından son dakika itirafı! 750 bin TL...

İddialara göre genç kadın, Hakkı D. isimli iş adamından 750 bin TL aldı, bu parayı iş kurma bahanesiyle alan Gamze Ceylan borcunu ödemedi. Hakkı D. ayrıca ifadesinde de genç kadın ile duygusal yakınlık içerisinde olduklarını da itiraf etti! Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti ve Gamze Ceylan başından vurularak hayatını kaybetti! Son dakika haberinin detayları burada...

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İzmir'den İstanbul'a geldiğini, birlikte yemeğe çıktıklarını ancak alacak nedeniyle tartıştıklarını anlatan zanlı, "Arabaya binip dolaşmaya başladık. Aramızda tekrar tartışma çıktı. Torpidodan tabancayı almak isterken itiş-kakış oldu. Aracı durdurmaya çalışırken silah patladı" dedi. Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü de sözlerine ekleyen Hakkı D., öldürme kastının olmadığını ileri sürdü.