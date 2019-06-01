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Pırlantacı 'ı öldüren iş adamından itirafı! 750 bin TL...

31 yaşındaki cinayetinden haberleri geliyor! Yürütülen soruşturmada artık sona gelindi, Sabah Gazetesi muhabiri Sema Alim Dalgıç'ın özel haberine göre, pırlanta ve kuyumculuk işiyle uğraşan Gamze Ceylan'ın ticaret yaptığı 58 yaşındaki Hakkı D. tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 10:14
Pırlantacı Gamze Ceylan'ı öldüren iş adamından son dakika itirafı! 750 bin TL...

İddialara göre genç kadın, Hakkı D. isimli iş adamından 750 bin TL aldı, bu parayı iş kurma bahanesiyle alan Gamze Ceylan borcunu ödemedi. Hakkı D. ayrıca ifadesinde de genç kadın ile duygusal yakınlık içerisinde olduklarını da itiraf etti! Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti ve Gamze Ceylan başından vurularak hayatını kaybetti! Son dakika haberinin detayları burada...

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İzmir'den İstanbul'a geldiğini, birlikte yemeğe çıktıklarını ancak alacak nedeniyle tartıştıklarını anlatan zanlı, "Arabaya binip dolaşmaya başladık. Aramızda tekrar tartışma çıktı. Torpidodan tabancayı almak isterken itiş-kakış oldu. Aracı durdurmaya çalışırken silah patladı" dedi. Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü de sözlerine ekleyen Hakkı D., öldürme kastının olmadığını ileri sürdü.

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Pırlantacı Gamze Ceylan'ı öldüren iş adamından son dakika itirafı! 750 bin TL...
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