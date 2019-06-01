Pırlantacı Gamze’yi 750 bin lira yakmış

İstanbul Eyüp'te başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ın İstanbul ilinde pırlanta işi ile uğraştığı, 58 yaşındaki şüpheli Hakkı D. ile de bu ticaret dolayısıyla tanışık oldukları, şüphelinin iddiasına göre bir dönem aralarında duygusal yakınlık olduğu, aynı zamanda taraflar arasında şüphelinin elinde bulundurduğu senetlerin ödenmemesi dolayısıyla alacak verecek hususunda husumet bulunduğu kaydedildi.

OLAY DETAYLARIYLA ANLATILDI

Gamze Ceylan'ın İzmir'de yaşadığı, Ceylan'ın olay günü şüpheli ile görüşmek için İstanbul iline geldiği, şüpheli ile Rami semtinde buluştuğu belirtildi. İkilinin bir pastaneye gittikleri, bir süre sonra da bir sosyal tesise geçtikleri ve burada konuşmaya başladıkları belirtildi.

Şüpheli ile Ceylan'ın bu tesisten ayrılarak şüpheli Hakkı D.'ye ait araç ile olayın gerçekleştiği Rami Park Evleri 3. Site girişi yanında bir süre durduğu anlatıldı. Bu sırada ikilinin tartıştığı ve şüphelinin o anda aracın torpido bölümünde bulundurduğu tabancayı çıkarttığı belirtildi. Gamze Ceylan'ın başına doğru bir el bitişik atış mesafesinden ateş ettiği, devamında şüphelinin araç ile buradan ayrılarak Ceylan'ı hastaneye götürdüğü, fakat tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği belirtildi.

"ARBEDE ESNASINDA SİLAH PATLADI"

İddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Hakkı D. ifadesinde, Ceylan ile aralarında duygusal yakınlık olduğunu, aynı zamanda da 750 bin lira civarında alacağının olduğunu iddia etti. Üç aydır ödeme yapmadığını, telefonlara cevap vermediğini, bir hafta önce ona ulaştığını ileri sürdü. İzmir'den İstanbul'a geldiğini, kendisini alıp bir süre yemek ve çay içtikten sonra alacaktan dolayı tartıştıklarını anlattı. Aracına bindiklerini ve dolaşmaya başladıkları sırada tekrar tartıştıklarını söyledi. Torpidodan tabancayı almak isterken itiş kakış olduğunu, aracı durdurmaya çalıştığı sırada arbede nedeniyle silahın patladığını iddia etti. Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü, öldürme kastının olmadığını ileri sürdü.

"SİLAH YARASI TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ"

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da yer verdi. Raporda, Gamze Ceylan'ın kafasından vurulduğunun anlaşıldığı, kafatası kemik kırıklarının mevcut olduğu, ateşli silah yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Gamze Ceylan'ın annesi, babası ve kardeşi alınan ifadelerinde ölüm ile ilgili Hakkı D.'den şikâyetçi olduklarını söyledi.

Savcılık, Hakkı D.'nin olay günü arasında alacak ilişkisinden kaynaklı husumet bulunan maktul ile buluştuğunu, burada husumet dolayısıyla tartıştıklarını, tartışmanın araç içerisinde devam ettiğini kaydetti. Bu sırada şüphelinin aracı yol kenarında durdurduğunu ve torpido gözünde bulunan ruhsatsız silahı çıkartarak Gamze Ceylan'ın kafasına bir el ateş ettiğini ifade etti.

MÜEBBETLE YARGILANACAK

Olay sonrası tutuklanan şüpheli Hakkı D. hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçları kapsamında müebbet hapis istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.