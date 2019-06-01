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'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar çıktı, istenen ceza belli oldu

'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'nın (25) boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan, öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen şüpheli Emre Çiçek (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Olay günü yaşanan vahşetin detayları da iddianamede ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 13:17
'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar çıktı, istenen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Emre Çiçek, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'yı 'Sana bir sürprizim var" diyerek çalıştığı iş yerine götürdü. Emre Çiçek, önce Rabia K.'nın gözlerini kapattı, ardından da ellerini, ayaklarını falçatayla yaraladı, boğazını kesti. Emre Çiçek dışarı çıkarak bir süre sonra yanında Yunus Kıldır (25) ile geri geldi. Yunus Kıldır, 'Beni bu işe karıştırma, kimseye bir şey söylemem" dedi ve olay yerinden ayrıldı

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'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar çıktı, istenen ceza belli oldu
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