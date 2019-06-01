Soğuk içecekler dişlerinizi sızlatıyorsa… İşte dikkat edilmesi gerekenler…

DİŞ SIZLAMASI NEDEN OLUR?

İşte diş sızlamasıyla ilgili tüm detaylar; Diş sızlaması, dişte çevresel etkenlerin oluşturduğu ve dişin canlı dokusu tarafından verilen ağrılı bir tepkidir.

SOĞUK VE SICAK YİYECEKLER DİŞİ NEDEN SIZLATIR?

Dişler, en içte dişe canlığını veren pulpa dokusu, onu koruyan geçirgen tübüllere sahip dentin dokusu ve en dışta da vücuttaki en sert yapı olan mine dokusundan oluşur. Minede çürüme veya aşınma sonucu bir kayıp olduğunda dentin tübüller açığa çıkar ve pulpa dokusu uyaranlara açık hale gelir. Soğuk ve sıcak dentin tübüller içindeki sıvının içeriye ve dışarıya doğru hareket etmesine neden olduğu için pulpa bu hareketten dolayı uyarılır ve dişte sızlama oluşur.

Burada en önemli unsur diş hassasiyetinin diş ağrısı ile karıştırılabiliyor olmasıdır. Bunun ayrımını yapabilmek içindiş hekiminin hastadan ayrıntılı klinik bilgi alması gerekmektedir.

Diş ağrısının şekli ve niteliği (keskin, künt, vurucu)

Hassasiyetin lokalizasyonu (genellikle benzer grup dişlerde benzer şikayetler oluşabilir)

Dişte hassasiyetin başladığı yüzey

Ağrının şiddetinin tanımlanması gerekir.

DİŞ HASSASİYETİNİN BAŞLICA NEDENLERİ NELERDİR?

Eski dolgulu dişler

Kırık ve çatlak dişler

Diş çürükleri

Diş eti çekilmesi

Diş fırçası abrazyonu (Aşındırması)

Abfraksiyon (Anatomik şeklinin bozukluğuna bağlı leztonlar) lezyonları

Erozyon lezyonları

Beslenme tipi

Genetik hassasiyet

Dolgu sonrası hassasiyet

İlaç kullanımı

Beyazlatma hassasiyeti

DİŞ SIZLAMASI OLDUĞUNDA NE YAPILMALIDIR?

Diş sızlaması olduğunda, sızlamaya neden olan faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi için diş hekimine başvurmak gerekmektedir.

DİŞ SIZLAMASININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Elbette diş sızlamasının tedavileri vardır. Dişte çürüme nedeniyle ağrı varsa çürük temizlenip dolgu yapılır. Diş eti çekilmesi kök yüzeyi açılması varsa diş eti ameliyatı yapılabilir. Genel bir hassasiyet şikâyeti varsa dişin kök olan yapısını güçlendirmek amacıyla flour uygulanabilir. Bunun dışında da hassasiyet için özel olarak üretilmiş macunlar kullanılabilir.