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: Bolu’da Bayram tatil trafiği başladı! Yoğunluk artıyor...

Bayram tatil trafiği haberi olarak yer aldı. Bolu yolunda trafiğin zaman zaman durduğu anlar ise havadan görüntülendi. Dün akşam başlayan yoğunluk artmaya devam etti. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 08:19
SON DAKİKA: Bolu’da Bayram tatil trafiği başladı! Yoğunluk artıyor...

Son dakika haberi: Bayram tatil trafiği Bolu yolunda başladı. Erken bayram tatilin başlamasıyla birlikte yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde trafik yoğunluğu yaşadı.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda son durum

BOLU'da Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde sorun yaşamadı.

Karadeniz illerine gidişi sağlayan D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde gece saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruklar 10 kilometreye kadar ulaştı. Karayolları ve trafik ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Ancak bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve TIR'ların arıza yapması trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durmasıyla bazı sürücüler araçtan indi. Bölgede trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Bolu’da Bayram tatil trafiği başladı! Yoğunluk artıyor...
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