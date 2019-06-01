Türk Kızılayı’ndan Müge Anlı’ya Platin Madalya

BUGÜN NELER OLDU

Atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in sosyal sorumluluk projelerindeki başarısı taçlandırıldı. Geleneksel olarak her ramazan ayında Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, ihtiyaç sahipleri için tüm imkânları seferber etti. Geçen ramazanda "Arakan için iyilikte yarışalım" mesajıyla düzenlenen yardım kampanyasında, en kısa sürede 3 milyon 511 bin lira bağış miktarını topladı. Bu bağışlarla Arakanlı Müslümanlar için tam 492 konut inşa edildi. Ülkelerindeki katliamdan kurtulan Müslümanlar için Bangladeş'te kurulan mahalleye Müge Anlı ve Dostları Mahallesi adı verildi. Öte yandan, bu ramazanda da Türk Kızılayı'nın yardım kampanyasına destek veren Anlı, izleyicisiyle birlikte 6 milyon lira bağış topladı. Böylece ihtiyaç sahiplerine 3 öğün, 4 çeşit yemek hizmeti sağlayan 6 aşevi kurulacak. Anlı'nın bu başarıları Türk Kızılayı tarafından ödüllendirildi. Türk Kızılayı'nın en yüksek ödül 'Platin Madalya', canlı yayında Kınık tarafından Anlı'ya verildi. Anlı, "Bu ödülü, kampanyamıza destek veren izleyicilerimizin adına alıyorum" dedi. SABAH