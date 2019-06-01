Uzaklaştırma kararı da Esra’yı koruyamadı

BUGÜN NELER OLDU

Adapazarı'nda, kuaförde çalışan Esra Toprak'ın yanına gelen eski eşi Cesur K. genç kadınla bir süre tartıştıktan sonra tabancasını çıkartarak başına ateş etti. Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esra Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, Cesur K.'yi gözaltına aldı. Esra Toprak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi.